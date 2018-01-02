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МИД Украины требует у России информацию о задержании участника АТО


фото: AP Photo
МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились к МИД России с ходатайством сообщить, задержали ли этого гражданина. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах его задержали, место содержания, а также безотлагательно решить консулу посетить задержанного украинца", - сообщил Кирилич.

Ранее СМИ сообщили о задержании в России Негоды. Он в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.

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