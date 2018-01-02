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Монетизация субсидий: стало известно, когда завершится переходный период

Правительство обязано во втором полугодии 2018 года разработать механизм монетизации субсидий для конечного потребителя
Это определяется статьей 24 заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Кабинету Министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя", - говорится в документе.

С 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне поставщиков услуг. На втором этапе должна произойти подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п). Лишь на третьем этапе планируется перейти к монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Справка: Монетизация субсидий - это выделение денег собственно льготнику, а уже он их может тратить на проезд, для повышения энергоэффективности жилья, для оплаты коммунальных услуг в пределах той суммы, которая будет определена государством.

Для этого и нужна монетизация. Собственно, "монетизация" означает процесс преобразования чего-либо в законное платежное средство.
  • Отметим, в июле Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Он предусматривает увеличение расходов на субсидии и льготы.
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