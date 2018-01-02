Монетизация субсидий: стало известно, когда завершится переходный период

"Кабинету Министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя", - говорится в документе.

С 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне поставщиков услуг. На втором этапе должна произойти подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п). Лишь на третьем этапе планируется перейти к монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Справка: Монетизация субсидий - это выделение денег собственно льготнику, а уже он их может тратить на проезд, для повышения энергоэффективности жилья, для оплаты коммунальных услуг в пределах той суммы, которая будет определена государством.

Для этого и нужна монетизация. Собственно, "монетизация" означает процесс преобразования чего-либо в законное платежное средство.