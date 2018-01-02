Китайский город Шэньчжэнь полностью перевел городской транспорт на электричество
Об этом сообщает издание Engadjet.
Таким образом, сейчас в городе работает 16 359 электрических автобусов, которые заменили дизельные.Также в городе установили 510 зарядных станций и дополнительные 8 тыс. точек зарядки, каждая из которых может полностью восполнить заряд за 2 часа.
Если же не ждать полной зарядки, то каждая станция может обслуживать до 300 электроавтобусов в сутки.
Как ожидается, это позволит отказаться от закупки 345 тыс. тонн топлива в год и снизить объемы выбросов диоксида углерода на 1,35 млн тонн. Для запуска проекта нужно привлечь дотацию в сумме $490 млн.
Кроме транспорта, в Шэньчжэне на электричество переводят и фабрики. Уже больше половины предприятий полностью отказались от сжигаемого топлива, а к 2020 году планируется довести этот показатель до 100%.
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