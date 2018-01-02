Китай готовит две "прорывные" миссии на Луну в 2018 году. Там хотят создать простую экосистему
Об этом пишет Daily Moon.
Первая часть китайской космической миссии chang'e 4 начнется в июне. Ракета доставит ретрансляционный спутник, весом 425 кг на расстояние примерно 60 тыс. км от Луны. Второй запуск в конце года отправит на темную сторону спутника посадочный модуль.
На борту посадочного аппарата Сhang'e-4 будет оборудование для изучения геологии региона, а также контейнер из алюминиевого сплава, заполненный семенами и насекомыми. Он будет использоваться для проверки возможности выращивания растений и животных на Луне.
В контейнере будет находится картофель, семена арабидопсиса и яйца шелкопряда. Яйца вылупятся в шелкопрядов, которые способны производить углекислый газ, в то время как картофель и семена выделяют кислород через фотосинтез. По замыслу исследователей, вместе они должны создать простую микро-экосистему на Луне.
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