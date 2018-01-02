 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китай готовит две "прорывные" миссии на Луну в 2018 году. Там хотят создать простую экосистему

Китай планирует миссию, которая впервые доставит космический аппарат на темную сторону Луны, а также отправит на спутник капсулу с простой экосистемой

Об этом пишет Daily Moon.

Первая часть китайской космической миссии chang'e 4 начнется в июне. Ракета доставит ретрансляционный спутник, весом 425 кг на расстояние примерно 60 тыс. км от Луны. Второй запуск в конце года отправит на темную сторону спутника посадочный модуль.

На борту посадочного аппарата Сhang'e-4 будет оборудование для изучения геологии региона, а также контейнер из алюминиевого сплава, заполненный семенами и насекомыми. Он будет использоваться для проверки возможности выращивания растений и животных на Луне.

В контейнере будет находится картофель, семена арабидопсиса и яйца шелкопряда. Яйца вылупятся в шелкопрядов, которые способны производить углекислый газ, в то время как картофель и семена выделяют кислород через фотосинтез. По замыслу исследователей, вместе они должны создать простую микро-экосистему на Луне.

Читайте также: Ракета, которая полетит на Марс. В NASA показали, как строят самый мощный аппарат в истории

  • Космическое агентство NASA согласилось лететь на ранее использованном первой ступени ракеты Falcon 9 в будущем рейсе на Международную космическую станцию.
  • Недавно компания Илона Маска SpaceX расследовала причины взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.
  • Компания SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск ракетоносителя Falcon 9, который вывел на орбиту спутник Koreasat-5A
  • В прошлом месяце компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105.
  • Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать