Криптовалюты могут спровоцировать энергетический и финансовый кризис, – эксперт
Об этом пишет Business Insider.
По мнению эксперта, биткоин начал серьезно влиять на другие сферы, в первую очередь на энергетическую. Причина проста – затраты энергии на добычу криптовалют растут гораздо быстрее ожидаемого, утверждает Рочестер. Особенно это актуально для Китая, где находится 71% всех "ферм" по майнингу биткоина.
"По оценкам, сделанным в марте 2016 года, ожидалось, что к 2020 году добыча биткоина будет требовать столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Дания. Биткоин достиг этой отметки уже сейчас — на три года раньше предполагаемого срока", - говорит Рочестер.
Пока PoW (концепция, когда безопасность сети гарантируется суммарной вычислительной мощью ее участников) является наиболее распространенной формой получения криптовалюты, рост сложности будет приводить к экономическим и экологическим проблемам. Кроме того, возможны перегрузки электросети, нехватка топлива и т.д.
"Однако сам биткоин еще слишком молод, чтобы оказывать влияние на глобальный рынок. Но он уже влияет на региональные рынки Азии. На Японию приходится половина мировых объемов продаж биткоинов, на США — четверть. Если и произойдет криптовалютный кризис, то, скорее всего, в Азии", - говорит Рочестер.
Читайте также: Что такое биткоин. Все о самой честной валюте
- С января в Украине начнет работать первый отечественный криптовалютный кошелек с функциями онлайн-банкинга PrivatCoins.
- Нашлись первые биткоиновые миллиардеры: ими оказались братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, обвинявшие Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook
- И до сих пор продолжаются поиски создателя биткоин Сатоши Накамото. Недавно экс-стажер SpaceX Сахил Гупта заявил, что подозревает главу компании Tesla Илона Маска в создании криптовалюты. Правда, Маск эти заявления опроверг.
- Исследователи из Power Compare обнаружили, что общий объем электроэнергии, необходимый для майнинга Bitcoin больше, чем потребление электричества в 159 странах мира.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе