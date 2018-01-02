Криптовалюты могут спровоцировать энергетический и финансовый кризис, – эксперт

2 января, 2018, 23:00

Эксперт финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса

Об этом пишет Business Insider.

По мнению эксперта, биткоин начал серьезно влиять на другие сферы, в первую очередь на энергетическую. Причина проста – затраты энергии на добычу криптовалют растут гораздо быстрее ожидаемого, утверждает Рочестер. Особенно это актуально для Китая, где находится 71% всех "ферм" по майнингу биткоина.

"По оценкам, сделанным в марте 2016 года, ожидалось, что к 2020 году добыча биткоина будет требовать столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Дания. Биткоин достиг этой отметки уже сейчас — на три года раньше предполагаемого срока", - говорит Рочестер.

Пока PoW (концепция, когда безопасность сети гарантируется суммарной вычислительной мощью ее участников) является наиболее распространенной формой получения криптовалюты, рост сложности будет приводить к экономическим и экологическим проблемам. Кроме того, возможны перегрузки электросети, нехватка топлива и т.д.

"Однако сам биткоин еще слишком молод, чтобы оказывать влияние на глобальный рынок. Но он уже влияет на региональные рынки Азии. На Японию приходится половина мировых объемов продаж биткоинов, на США — четверть. Если и произойдет криптовалютный кризис, то, скорее всего, в Азии", - говорит Рочестер.

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