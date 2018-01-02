Голливудские актрисы создали движение для защиты женщин от сексуальных домогательств
Об этом сообщает The New York Times.
Среди звезд, которые представляют кампанию, Мерил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол и многие другие.
Прежде всего движение будет оказывать юридическую поддержку пострадавшим женщинам, чьи профессии не входят в число престижных.
Речь идет об уборщицах, работницах ферм, фабрик, ресторанов и отелей. Деньги на юридические услуги выделят из фонда движения, размер которого составляет $13 миллионов. Time's Up также планирует препятствовать заключению соглашений о неразглашении с женщинами, которые стали жертвами домогательств.
Ранее журнал Time назвал обладателя звания "Человек года": на этот раз им стала не конкретная личность, а сразу множество людей - все, кто в открытую заговорил о проблеме сексуальных домогательств в рамках интернет-флешмоба #MeToo.
Читайте также: Почему молчат изнасилованные и где граница приемлемого. 4 знаменитых режиссера, которых обвинили в сексуальных домогательствах
- Напомним, старейший конгрессмен США 88-летний демократ Джон Коньерс ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
- Ранее 38 женщин пожаловались на сексуальные домогательства со стороны режиссера Джеймса Тобека, который создал "Пальцы", "Любовный треугольник", "Любовь и деньги", "На глазах".
- Компания-производитель сериалов и фильмов Netflix разорвала отношения с актером Кевином Спейси на фоне обвинений его в домогательствах к другим актерам.
- Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон покинул свой пост в связи с "неприемлемым поведением" в прошлом.
- Четыре девушки-комика и одна актриса пожаловались на комика, продюсера и режиссера Луи Си Кея за то, что он мастурбировал при женщинах или предлагал им наблюдать за процессом.
- 11 ноября американская голкіперка Гоуп Соло обвинила экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера в сексуальных домогательствах.
Читайте также
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
-
-
-