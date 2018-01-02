Голливудские актрисы создали движение для защиты женщин от сексуальных домогательств

2 января, 2018, 20:40

Актрисы театра и кино, сотрудники киноиндустрии и телевидения - всего около 300 человек - основали в США движение Time's Up ( "Время вышло"), чтобы бороться с сексуальным насилием и дискриминацией женщин в рабочей сфере

Об этом сообщает The New York Times.

Среди звезд, которые представляют кампанию, Мерил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол и многие другие.

Прежде всего движение будет оказывать юридическую поддержку пострадавшим женщинам, чьи профессии не входят в число престижных.

Речь идет об уборщицах, работницах ферм, фабрик, ресторанов и отелей. Деньги на юридические услуги выделят из фонда движения, размер которого составляет $13 миллионов. Time's Up также планирует препятствовать заключению соглашений о неразглашении с женщинами, которые стали жертвами домогательств.

Ранее журнал Time назвал обладателя звания "Человек года": на этот раз им стала не конкретная личность, а сразу множество людей - все, кто в открытую заговорил о проблеме сексуальных домогательств в рамках интернет-флешмоба #MeToo.

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