Германия угрожает Facebook санкциями из-за "шпионажа" за пользователями

2 января, 2018, 17:03

В антимонопольном ведомстве Германии обвиняют Facebook в сборе и обработке данных пользователей без их ведома и угрожают санкциями

Соответствующее предупреждение компания уже получила, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства Германии Андреас Мунд, Facebook проводит политику, действующую вопреки европейским нормам по сбору и обработке данных юзеров. Такие действия со стороны американской компании расцениваются экспертами антимонопольного ведомства ФРГ как "злоупотребление доминированием на рынке".

В ведомстве убеждены, что пользователям приходится считаться с массивным сбором их данных, в том числе и из других источников, о чем их не предупреждают.

Соответствующее предостережение о применении возможных штрафов американская компания получила в декабре прошлого года, подчеркнул Мунд.

"Теперь мы увидим, как Facebook отреагирует на нашу критику", - пояснил руководитель контролирующего органа. Только после этого в ведомстве будут размышлять над санкциями в ответ, добавил Мунд.

Напомним, в декабре 2017 года в ведомстве предупреждали, что компании Facebook, которой, кроме соцсети, принадлежит также мессенджер WhatsApp, "собирающий из третьих источников любые виды данных пользователей" и привязываетющий их к Facebook-аккаунту.

Третьими источниками, кроме WhatsApp, назывались также платформа для обмена видео- и фотоматериалами Instagram, также принадлежащая Facebook, а еще веб-сайты других операторов, которые технически связаны с Facebook.

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