Германия угрожает Facebook санкциями из-за "шпионажа" за пользователями
Соответствующее предупреждение компания уже получила, сообщает Deutsche Welle.
Как заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства Германии Андреас Мунд, Facebook проводит политику, действующую вопреки европейским нормам по сбору и обработке данных юзеров. Такие действия со стороны американской компании расцениваются экспертами антимонопольного ведомства ФРГ как "злоупотребление доминированием на рынке".
В ведомстве убеждены, что пользователям приходится считаться с массивным сбором их данных, в том числе и из других источников, о чем их не предупреждают.
Соответствующее предостережение о применении возможных штрафов американская компания получила в декабре прошлого года, подчеркнул Мунд.
"Теперь мы увидим, как Facebook отреагирует на нашу критику", - пояснил руководитель контролирующего органа. Только после этого в ведомстве будут размышлять над санкциями в ответ, добавил Мунд.
Напомним, в декабре 2017 года в ведомстве предупреждали, что компании Facebook, которой, кроме соцсети, принадлежит также мессенджер WhatsApp, "собирающий из третьих источников любые виды данных пользователей" и привязываетющий их к Facebook-аккаунту.
Третьими источниками, кроме WhatsApp, назывались также платформа для обмена видео- и фотоматериалами Instagram, также принадлежащая Facebook, а еще веб-сайты других операторов, которые технически связаны с Facebook.
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- В октябре парламент Великобритании обратился к Facebook за информацию о любой оплаченной деятельности в соцсети с аккаунтов, связанных с Россией.
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