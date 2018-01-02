Электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе, - министр

2 января, 2018, 07:34

С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе, потому что не нужно больше платить НДС и акциз

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Больше НДС и акциз платить не нужно!Ждем массовое появление украинских блях во всех государствах ЕС. Верю, что украинцы изберут именно этот экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации вид транспорта", - написал министр.

Омелян отмечает, что владелец электрического Nissan Leaf лишь на топливе экономит минимум 50 тыс. грн ежегодно.

"Это не учитывая того, что стоимость технического обслуживания также в разы меньше", - добавил он.

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