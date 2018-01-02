Электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе, - министр
Об этом на своей странице в Facebook заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Больше НДС и акциз платить не нужно!Ждем массовое появление украинских блях во всех государствах ЕС. Верю, что украинцы изберут именно этот экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации вид транспорта", - написал министр.
Омелян отмечает, что владелец электрического Nissan Leaf лишь на топливе экономит минимум 50 тыс. грн ежегодно.
"Это не учитывая того, что стоимость технического обслуживания также в разы меньше", - добавил он.
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- Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Согласно документу, с 1 января 2018 года электрокары можно ввозить в Украину без НДС и акциза.
- В Украине за последний год спрос на электромобили вырос на 227%.
- Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в Украине. Его в 2017 году приобрело 1855 украинцев.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает запустить в Украине полноценное производство запчастей для электрокаров и сами электрокары.
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