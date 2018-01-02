Директор научного учреждения погорел на взятке в $500 тыс, - НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Директора, который действовал вместе с сообщником, задержали сразу после получения части взятки в размере $300 тыс.
По данным следствия, он в сговоре с другим лицом требовали $500 тыс. для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.
Сумма предполагалась за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования.
31 декабря задержанным объявили о подозрении. А 1 января директору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн, а его подельнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн грн.
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