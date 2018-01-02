Дочке и родителям убитой Ноздровской дадут охрану

2 января, 2018, 14:12

Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что соответствующее решение активисты договорились с руководителем управления полиции Киевщины Дмитрием Ценовым.

"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочке и родителям Ноздровской, - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - сказала активистка Лидия Гончаренко.

По ее словам, также договорились, что будет создана группа из 10 человек с участием специалистов - юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.

"Чтобы каждый день был отчет и дело было раскрыто и незаангажированно", - подчеркнула Гончаренко.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно