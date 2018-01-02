Дочке и родителям убитой Ноздровской дадут охрану
2 января, 2018, 14:12
Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что соответствующее решение активисты договорились с руководителем управления полиции Киевщины Дмитрием Ценовым.
"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочке и родителям Ноздровской, - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", - сказала активистка Лидия Гончаренко.
По ее словам, также договорились, что будет создана группа из 10 человек с участием специалистов - юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.
"Чтобы каждый день был отчет и дело было раскрыто и незаангажированно", - подчеркнула Гончаренко.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидово насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанського приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.
- На митинг вышли около 500 человек.
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