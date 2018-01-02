Дочери убитой Ноздровской угрожают, - нардеп
Об этом он сказал в комментарии Эспрессо.TV.
"Полиция не обращала внимания на угрозы Ирине. Ей угрожали прямо в зале суда. Отец подсудимого (Росошанский, который сбил насмерть сестру Ноздровской, - ред.) угрожал Ирине, что она "плохо кончит". А ее родителям говорили, что они похоронят еще одну дочку. Она обращалась в полицию, но реакции не было. Ей не предоставили охрану. Сейчас тоже угрожают дочке Ноздровской, но на это не обращают внимания", - подчеркнул Найем.
Он говорит, что сейчас речь идет не об одном убийстве, а о двух - убийстве Ноздровской и о гибело ее сестры в ДТП два года назад.
"Во время расследования гибели сестры Ноздровской следователи, полиция были не достаточно эффективны. Были попытки исказить результаты наркологической экспертизы, затягивалось расследование этого дела. Также был шанс, что Росошанський, который фактически убил сестру Ирины, мог быть освобожден", - добавил нардеп.
Он считает, что и количество людей, которые вышли под МВД, - это следствие недоверия.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
Читайте также
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
-
-
Читайте также
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
-