Британия внесла Украину в топ-10 государств с высоким риском террористических атак

"После Турции, Украины и Франции следующими среди "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.

Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных в отношении угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

В целом наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.