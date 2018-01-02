Британия внесла Украину в топ-10 государств с высоким риском террористических атак
2 января, 2018, 19:25
Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые Министерство иностранных дел Великобритании считает странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды
Такой вывод делает британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.
"После Турции, Украины и Франции следующими среди "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.
Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных в отношении угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.
Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.
В целом наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе