 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Британия внесла Украину в топ-10 государств с высоким риском террористических атак

Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые Министерство иностранных дел Великобритании считает странами "с высоким риском" осуществления террористических атак, в частности в предпраздничный и праздничный периоды
Такой вывод делает британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.

"После Турции, Украины и Франции следующими среди "опасных" стали собственно Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.

Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных в отношении угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

В целом наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать