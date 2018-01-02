Бельгия и Нидерланды обменялись территориями и изменили государственную границу
Как сообщает DW, Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды — 16 гектаров.
Отмечается, что этот обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.
Границу решили изменить после изменения русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везет.
Из-за инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бельгийский остров стал полуостровом, который имеет сообщение с Нидерландами. Зато нидерландский остров присоединился к Бельгии.
Это не создавало проблем для рядовых жителей, но усложняло работу правоохранителей.
В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда попасть. В то же время полицейские Бельгии могли добраться туда только на лодке. В частности из-за этого государства решили договориться об обмене территорией.
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