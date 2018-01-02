 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бельгия и Нидерланды обменялись территориями и изменили государственную границу

С 1 января 2018 года начало действовать соглашение между Бельгией и Нидерландами относительно изменения линии границы

Как сообщает DW, Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды — 16 гектаров.

Отмечается, что этот обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.

Границу решили изменить после изменения русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везет.

Из-за инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бельгийский остров стал полуостровом, который имеет сообщение с Нидерландами. Зато нидерландский остров присоединился к Бельгии.

Это не создавало проблем для рядовых жителей, но усложняло работу правоохранителей.

В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда попасть. В то же время полицейские Бельгии могли добраться туда только на лодке. В частности из-за этого государства решили договориться об обмене территорией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать