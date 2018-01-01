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Вместо шествия с факелами в честь Бандеры в Одессе провели митинг

Сегодня, 1 января, в центре Одессы активисты собирались провести традиционное факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения проводника украинских националистов Степана Бандеры

На 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 50 участников акции, которые позже решили не проводить марш, заменив его митингом, передает Пушкинская.net.

"Во время митинга активисты общались, при этом они были в хорошем настроении, а также зажгли факелы и дымовую шашку. В завершение акции ее участники аккуратно затушили факелы и выбросили в мусорный контейнер", - говорится в сообщении.

Вместе с тем с людьми, которые собрались возле памятника Шевченко, пытался пообщаться нетрезвый мужчина с обнаженным торсом, но сотрудники полиции отправили его домой.

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