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В итальянском Турине в мусорном баке взорвалась бомба, есть раненые

В Италии, в пригороде Турина в результате взрыва самодельной бомбы в мусорном баке ранения получили четыре человека

Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

"Пострадали четверо прохожих: два марокканца, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

По данным издания, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина.

Указано, что в ходе обысков, проведенных ранее полицией в районе, было выявлено еще 12 аналогичных устройств.

Сообщается также, что взрывной волной были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные возле мусорных баков.

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