В Украине вступила в силу медицинская реформа

1 января, 2018, 17:12

С 1 января 2018 года в Украине вступает в силу медицинская реформа - одна из главных реформ прошлого 2017 года

Украинцам обещают бесплатные визиты к семейному врачу, экстренную помощь и роды, однако за другие услуги придется платить, пишет DW.

Начиная с 1 января 2018 года принцип "деньги ходят за пациентом" заработает для первичного звена медицинских работников. Для рядовых украинцев это означает, что после объявления министерством здравоохранения так называемой приписной кампании они должны найти себе семейного врача или терапевта или педиатра для своего ребенка и подписать с ним соглашение.

В случае переезда или неудовлетворительного восприятия качества медицинских услуг человек сможет заключить договор с другим врачом.

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Предварительное соглашение при таких условиях автоматически отменяется. При необходимости украинцы могут обращаться к специалистам там, где им это будет удобно, - необходимости посещать врача по месту регистрации или проживания не будет. Эти услуги будут бесплатными - соглашения будут необходимы для того, чтобы определять компенсацию для врачей.

Министерство здравоохранения сделало соответствующие расчеты - государство будет платить врачу ежегодно 370 гривен в год за одного пациента без учета соответствующих возрастных коэффициентов.

С 2019 года эту сумму планируют увеличить до 450 гривен ежегодно. Зато расчеты для вторичного и третичного звена медицинской помощи до сих пор продолжаются и, как ожидают в министерстве, на это уйдет еще около двух лет. Поэтому пока что вторичное и третичное звено будут работать в старом режиме и только с 2020 года перейдут на новые принципы работы.

После этого пациент будет подписывать с медицинскими учреждениями соглашения, в которых будет указываться перечень услуг и лекарств, которые можно получить бесплатно, а выбирать больницу можно будет без учета места проживания или регистрации. Впрочем воспользоваться помощью специализированного врача после введения реформы можно будет только после назначения семейного врача, терапевта или педиатра.

Если вопреки решению врача первичного звена пациент обратится к профильному специалисту самостоятельно, он должен самостоятельно оплатить его услуги. Без дополнительных отчислений.

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Несмотря на тот факт, что отныне медицинские услуги формально будут предоставляться на страховой основе, никаких дополнительных отчислений за это украинцы не будут делать. Благодаря реформе будет создана Национальная служба здоровья (НСЗУ), что фактически будет выполнять роль страховщика. Деньги на покрытие расходов будут поступать в это финансовое учреждение из государственного бюджета. Фактически те налоги, которые платят граждане Украины, и будут своеобразными "страховыми взносами", которые пойдут на их медицинское обслуживание.

Если раньше государство содержало медицинские учреждения, то теперь бюджетные средства будут идти на закупку у медицинских учреждений их услуг. Предполагается, что это позволит сделать систему, которая разрабатывалась в условиях плановой экономики, согласно рыночным реалиям.

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Кроме того, государство будет платить за услуги не только государственным и коммунальным, но и частным медицинским учреждениям. По замыслу авторов реформы, это должно заставить медицинские учреждения бороться за пациентов, избавит необходимости финансирования больниц, которые не имеют нагрузки, на которое они рассчитаны, а также даст свободу врачам, что смогут предоставлять собственные услуги как частные предприниматели.

Предполагается, что к бесплатным услугам относятся неотложная, первичная и паллиативная медицинская помощь. Это означает, что все обращения к семейным врачам, педиатрам и терапевтам, срочные операции, а также уход и обезболивание для тяжело и смертельно больных останутся бесплатными.

В перечне будет специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16-ти лет, а также роженицам.

Часть услуг все же станет официально платными. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что речь пойдет, прежде всего, об эстетической хирургии и стоматологии за исключением экстренных случаев.

В перспективе пациенты также ощутят на себе введение электронной системы здравоохранения eHealth. Благодаря ей медицинские карты украинцев будут электронными, а записаться на визит к врачу можно будет онлайн.