В протестах против Рухани в Иране погибли уже 12 человек

1 января, 2018, 17:39

10 человек погибли ночью в антиправительственных акциях протеста в Иране

Об этом передает ВВС со ссылкой на государственное телевидение страны.

"В событиях минувшей ночи, к сожалению, убито около 10 человек в нескольких городах", - говорится в сообщении.

Учитывая, что на прошлой неделе уже сообщалось о смертельных ранения в столкновениях с силовыми органами 2-х демонстрантов, всего погибло 12 человек.

Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономической нестабильности, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску.

Акции продолжаются, несмотря на призыв президента Хасана Рухани к спокойствию. В воскресенье он подчеркнул, что насилие недопустимо.

Рухани признал недовольство экономической ситуацией в Иране, отсутствие прозрачности и коррупции, но одновременно стал защищать свои достижения.

Президент Ирана заявил, что граждане могут "свободно выражать свою критику относительно деятельности правительства или проводить протесты... в такой способ, который приведет к улучшению условий в стране", но предостерег от насильственных действий.

Несмотря на это, протесты продолжались в течение ночи с 31 декабря на 1 января 2018 года. Полиция применяла слезоточивый газ и водомет для разгона митинга на площади Энгелеб в Тегеране. Также акции протеста прошли в городах Керманшах и Хорремабад на западе страны, Шахиншахр на северо-западе и в северном городе Зенджан.

За несколько дней протестов в Иране арестовали 400 человек, в том числе 200 человек задержали ночью в воскресенье в Тегеране.

Также власти Ирана продолжает блокировать соцсети, с помощью которых, по мнению чиновников, в стране организуют протесты. Речь идет о приложении для сообщений Telegram и сервис для публикации фото Instagram.