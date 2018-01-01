В протестах против Рухани в Иране погибли уже 12 человек
Об этом передает ВВС со ссылкой на государственное телевидение страны.
"В событиях минувшей ночи, к сожалению, убито около 10 человек в нескольких городах", - говорится в сообщении.
Учитывая, что на прошлой неделе уже сообщалось о смертельных ранения в столкновениях с силовыми органами 2-х демонстрантов, всего погибло 12 человек.
Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономической нестабильности, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску.
Акции продолжаются, несмотря на призыв президента Хасана Рухани к спокойствию. В воскресенье он подчеркнул, что насилие недопустимо.
Рухани признал недовольство экономической ситуацией в Иране, отсутствие прозрачности и коррупции, но одновременно стал защищать свои достижения.
Президент Ирана заявил, что граждане могут "свободно выражать свою критику относительно деятельности правительства или проводить протесты... в такой способ, который приведет к улучшению условий в стране", но предостерег от насильственных действий.
Несмотря на это, протесты продолжались в течение ночи с 31 декабря на 1 января 2018 года. Полиция применяла слезоточивый газ и водомет для разгона митинга на площади Энгелеб в Тегеране. Также акции протеста прошли в городах Керманшах и Хорремабад на западе страны, Шахиншахр на северо-западе и в северном городе Зенджан.
За несколько дней протестов в Иране арестовали 400 человек, в том числе 200 человек задержали ночью в воскресенье в Тегеране.
Также власти Ирана продолжает блокировать соцсети, с помощью которых, по мнению чиновников, в стране организуют протесты. Речь идет о приложении для сообщений Telegram и сервис для публикации фото Instagram.
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