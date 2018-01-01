В Николаеве в квартире вспыхнул пожар, погибли супруги
1 января, 2018, 13:19
1 января в однокомнатной квартире многоэтажки в Николаеве возник пожар, вследствие которого погибли супруги
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
Отмечается, что в 06:50 в Службу спасения позвонил сосед погибших и сообщил о пожаре.
Мужчина рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма, поднявшись этажом выше, хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.
Спасатели, попав в квартиру, обнаружили там тела двух погибших людей - 26-летнего мужчины и 24-летней женщины.
Пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе