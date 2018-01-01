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В Николаеве в квартире вспыхнул пожар, погибли супруги


фото: прес-служба ДСНС у Миколаївській області
1 января в однокомнатной квартире многоэтажки в Николаеве возник пожар, вследствие которого погибли супруги

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Отмечается, что в 06:50 в Службу спасения позвонил сосед погибших и сообщил о пожаре.

Мужчина рассказал, что утром проснулся и услышал резкий запах дыма, поднявшись этажом выше, хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.

Спасатели, попав в квартиру, обнаружили там тела двух погибших людей - 26-летнего мужчины и 24-летней женщины.

Пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники.

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