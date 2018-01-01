В Николаеве мужчина угрожал взорвать отдел полиции

1 января, 2018, 11:37

В ночь на 31 декабря мужчина позвонил в Корабельный отдел полиции в Николаевской области с угрозами взорвать учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителя доставили в отдел полиции.

В отношении него начали уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет.