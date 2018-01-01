В новогоднюю ночь в Черновцах молодежь бросалась бутылками от шампанского, есть пострадавшие
1 января, 2018, 19:09
В новогоднюю ночь в Черновцах на Соборной площади произошла массовая драка между гостями Рождественского городка
Драка между 6-8 людьми началась, как только патрульные покинули место празднования, передает местное информагентство АСС.
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Отмечается, что агрессивные молодые люди бросались друг в друга стеклянными бутылками.
"При приезде скорой помощи вокруг нее один пьяный мужчина "кружил" с бутылкой из-под шампанского за другим мужчиной", - говорится в сообщении.
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