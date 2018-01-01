В МВД рассказали, когда введут автофиксацию превышения скорости

1 января, 2018, 12:40

Фото - и видеофиксация превышения скорости на автомобили может начаться в первом квартале 2018 года

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

С 1 января 2018 года полиция не начнет фото - и видеофиксацию превышения скоростного режима в 50 км/ч для автомобилей, потому что пока нет всех необходимых технических устройств для этого.

"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео - и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - отметил Шевченко.

В патрульной полиции отмечают, что Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме (с помощью технических средств, которые дают возможность осуществить фотографирование или видеозапись и функционируют в соответствии с законодательством о защите информации), ответственными являются юридические и физические лица, на которых зарегистрировано транспортное средство.

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