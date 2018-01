В Ливерпуле на парковке одновременно сгорели 1,4 тыс. автомобилей

Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция эвакуировала жителей близлежащих домов из-за сильного дыма.

Парковка на 1,6 тыс. мест находится рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena.

По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, которые были на стоянке. Их владельцам рекомендуют обратиться в страховые компании.

Из-за пожара также пришлось отменить заключительную часть международной выставки лошадей, которая проходила в Echo Arena. Животных пришлось срочно эвакуировать.

Not looking good now @EchoArena car park @LivEchonews #fire #liverpool pic.twitter.com/dsF1MHfTqX