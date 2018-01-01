В Калифорнии узаконили марихуану
Таким образом Калифорния стала крупнейшим штатом США, где разрешили употребление марихуаны без медицинских рецептов, сообщает ВВС.
Вместе с тем употребление марихуаны будет запрещено в публичных местах, во время вождения автомобиля и ближе 300 метров к школам.
Противники такого шага говорят, что закон может привести к росту числа случаев вождения машины под действием наркотиков, а также распространения употребления травы среди молодежи. Однако бизнес уже видит перспективы развития отрасли на десятки миллиардов долларов.
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Калифорнийцы проголосовали за предложение легализовать марихуану 14 месяцев назад. Голосование состоялось одновременно с президентскими выборами.
В 1996 году Калифорния стала первым штатом, в котором разрешили употребление марихуаны с медицинской целью.
Сейчас объем черного рынка марихуаны здесь оценивается в около 5 миллиардов долларов, тогда как законные покупатели будут платить государственные и местные налоги, сумму которых оценивают в $1 млрд ежегодно.
"До недавнего времени употребление марихуаны без медицинских рецептов было разрешено в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске и Неваде. Отныне доступ к легальной марихуане получит почти каждый пятый американец", - отмечается в сообщении.
- Напомним, в ноябре прошлого года установленный в Уголовном кодексе запрет на употребление марихуаны сняла Грузия, а в Калифорнии на ее основе начали производить безалкогольное вино.
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