В Калифорнии узаконили марихуану

1 января, 2018, 16:51

С 1 января 2018 года жители американского штата Калифорния, старше 21 года, могут иметь при себе 28 граммов наркотика или выращивать дома до 6 кустов этого растения

Таким образом Калифорния стала крупнейшим штатом США, где разрешили употребление марихуаны без медицинских рецептов, сообщает ВВС.

Вместе с тем употребление марихуаны будет запрещено в публичных местах, во время вождения автомобиля и ближе 300 метров к школам.

Противники такого шага говорят, что закон может привести к росту числа случаев вождения машины под действием наркотиков, а также распространения употребления травы среди молодежи. Однако бизнес уже видит перспективы развития отрасли на десятки миллиардов долларов.

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Калифорнийцы проголосовали за предложение легализовать марихуану 14 месяцев назад. Голосование состоялось одновременно с президентскими выборами.

В 1996 году Калифорния стала первым штатом, в котором разрешили употребление марихуаны с медицинской целью.

Сейчас объем черного рынка марихуаны здесь оценивается в около 5 миллиардов долларов, тогда как законные покупатели будут платить государственные и местные налоги, сумму которых оценивают в $1 млрд ежегодно.

"До недавнего времени употребление марихуаны без медицинских рецептов было разрешено в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске и Неваде. Отныне доступ к легальной марихуане получит почти каждый пятый американец", - отмечается в сообщении.