 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днепре облили красной краской памятник советским комиссарам

В городе Днепр в ночь на 1 января неизвестные облили красной краской памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе"

Ответственность за акцию взяла на себя националистическая организация "С14".

Памятник и территория вокруг него исписаны надписями "Позор", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров выделены красной краской.

По информации активистов, акцию они приурочили ко дню рождения Степана Бандеры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

1 января, 2018 понедельник

31 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать