В Днепре облили красной краской памятник советским комиссарам
1 января, 2018, 20:52
В городе Днепр в ночь на 1 января неизвестные облили красной краской памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе"
Ответственность за акцию взяла на себя националистическая организация "С14".
Памятник и территория вокруг него исписаны надписями "Позор", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров выделены красной краской.
По информации активистов, акцию они приурочили ко дню рождения Степана Бандеры.
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