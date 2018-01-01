В американском Денвере ветеран войны в Ираке открыл огонь по полицейским, есть погибший

1 января, 2018, 16:23

В городе Денвер (штат Колорадо, США) 37-летний ветеран Ирака Мэттью Рил применил огнестрельное оружие против полицейских, которые прибыли по вызову к нему домой

От полученных в результате нападения огнестрельных ранений погиб помощник шерифа, еще шестеро правоохранителей получили ранения, пишет The Denver Post.

Перед тем, как совершить это преступление, мужчина опубликовал в сети оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Шериф Тони Спурлок на пресс-конференции уточнил, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, объяснив, что "в ряде случаев он контактировал с правоохранительными органами". При этом Спурлок уточнил, что уголовных обвинений Рилу ранее не выдвигали.

Также Спурлок подтвердил, что полицейские прибыли в жилой дом, отреагировав на вызов от одного из соседей, который пожаловался на большой шум. Огонь был открыт уже в квартире Рила, куда зашли полицейские.

Как отметил Спурлок, "это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников". Вместе с тем, он не уточнил, есть ли у власти доказательства того, что мужчина готовился к нападению заранее.

По словам шерифа, подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых правоохранителей, один из них умер. Злоумышленник был ликвидирован полицией.

Кроме того, пострадали двое местных жителей, предположительно находившихся в соседних квартирах.