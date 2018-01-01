Украинская диаспора в Канаде назвала три основных приоритета своей деятельности
Об этом сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод в интервью "Укринформ".
"Первый приоритет - это продолжение канадской технической помощи Украине. Срок большинства проектов истекает в 2018-2019 годах и есть угроза, что финансирование не будет продолжено. Новый министр имеет другие приоритеты, в число которых входит усиление роли женщин и преодоление бедности. Украины среди них нет, поэтому мы упорно работаем, чтобы убедить правительство изменить фокус и продолжить техническую помощь", - сказал Грод.
Он отметил, что общий объем ежегодной технической помощи Канадой Украине достигает $50 млн.
"Эта помощь очень важна, так как направлена в первую очередь на воплощение реформ", - отметил Грод.
Одновременно вторым приоритетом общества является обеспечение поддержки официальной Оттавой миротворческой миссии на востоке Украины.
"Вторым приоритетом является лидерская роль Канады в размещении в Украине миротворческой миссии. И третьим - чтобы Украина стала приоритетом “Большой семерки” в 2018 году, когда эту организацию будет возглавлять Канада", - подытожил Грод.
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