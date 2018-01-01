Украинцы в этом году смогут купить электромобили с существенной экономией

1 января, 2018, 13:49

С 1 января 2018 года электрокары можно будет ввозить в Украину без НДС и акциза

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Согласно решению Верховной Рады, желающим приобрести автомобиль на электротяге теперь не нужно будет платить НДС (20% стоимости) и акциз (109 евро). А ввозная пошлина на электромобили депутаты "обнулили" еще в 2015 году.

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Льготы на покупку электрокаров будет действовать в Украине в течение года - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что сейчас все больше украинцев пересаживаются на электрокары. В частности, спрос на электромобили за год вырос на 227%.

Своеобразной национальной особенностью отечественного рынка электромобилей является то, что большинство авто подержанные - более 80% рынка. Если год назад доля новых машин в первичных регистрациях электрокаров составила почти 45%, то в 2017 году - лишь 18%.

Но отмена акциза и НДС должны удешевить и значительно повысить спрос на екоавтомобили в Украине, как новые так и бывшие в употреблении, уверены чиновники.

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