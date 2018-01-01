Трамп заявил о "времени перемен" для Ирана
1 января, 2018, 22:19
Время для изменений пришло в Иране, заявил в понедельник, 1 января 2018 года, президент США Дональд Трамп
Об этом он написал в Twitter.
"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ в течение многих лет подвергался репрессиям. Они страдают от голода и от отсутствия свободы. Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для изменений", - отметил президент Соединенных Штатов.
Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.
Читайте также
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-
-
Читайте также
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-