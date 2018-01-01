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Трамп заявил о "времени перемен" для Ирана

Время для изменений пришло в Иране, заявил в понедельник, 1 января 2018 года, президент США Дональд Трамп

Об этом он написал в Twitter.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ в течение многих лет подвергался репрессиям. Они страдают от голода и от отсутствия свободы. Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для изменений", - отметил президент Соединенных Штатов.

 

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