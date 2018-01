Трамп назвал государство-террориста №1 в мире

"Поскольку наша страна быстро становится умнее и сильнее, я хочу пожелать всем своим друзьям, поклонникам, врагам, ненавидящим и даже самым нечестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 станет отличным годом для Америки!" - написал президент Соединенных Штатов.

В целом он обнародовал серию твитов, в которых подытожил свои достижения за 2017 год. В частности, он высказал мнение, что если бы к власти в США пришли демократы, возглавляемые Хиллари Клинон, то все накопления американцев обесценились бы уже на 50%, если брать период со дня проведения президентских выборов и до сих пор.

Что же касается внешней политики, то Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) "государством №1 по спонсируемым терроризмом и нарушениями прав человека". Также он раскритиковал Тегеран за ограничение доступа в интернет, где могли общаться мирные демонстранты.

What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.