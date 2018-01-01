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Синоптик рассказала, к какой погоде готовиться во второй день нового года

В Украине 2 января в течение дня будет 2-6 градусов тепла

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а также на Винниччине, Житомирщине. К вечеру возможны небольшие осадки на Киевщине.

В Киеве 2 января будет без существенных осадков. Ближайшей ночью прогнозируется +2 градуса, завтра днем ожидается +4 градуса.

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