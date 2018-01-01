Синоптик рассказала, к какой погоде готовиться во второй день нового года
1 января, 2018, 14:55
В Украине 2 января в течение дня будет 2-6 градусов тепла
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а также на Винниччине, Житомирщине. К вечеру возможны небольшие осадки на Киевщине.
В Киеве 2 января будет без существенных осадков. Ближайшей ночью прогнозируется +2 градуса, завтра днем ожидается +4 градуса.
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