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Смерть правозащитницы Ноздровской из Киевской области расследуют как убийство

По факту умышленного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской открыто уголовное производство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области

Сейчас на месте обнаружения ее тела в селе Демидов Вышгородского района работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины полковника Дмитрия Ценова, который взял под личный контроль расследование этой смерти.

Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.

  • 28 декабря 2017 года состоялось судебное заседание, на котором благодаря личной активной позиции Ноздровской мужчина, приговоренный к 7 годам лишения свободы за смертельный наезд на ее сестру, не вышел по амнистии. Молодой человек является племянником бывшего главы Вышгородского районного суда, его семья неоднократно угрожала Ноздровской.
  • Ноздровская, которой было 38 лет, последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00, когда звонила своей матери.
  • Активными поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры.
  • 1 января около 12.00 ее обнаженное мертвое тело с царапинами нашли в реке возле Демидова.
  • У нее осталась дочь Анастасия.

 

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