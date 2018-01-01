Смерть правозащитницы Ноздровской из Киевской области расследуют как убийство

1 января, 2018, 18:11

По факту умышленного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской открыто уголовное производство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области

Сейчас на месте обнаружения ее тела в селе Демидов Вышгородского района работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины полковника Дмитрия Ценова, который взял под личный контроль расследование этой смерти.

Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.