Смерть правозащитницы Ноздровской из Киевской области расследуют как убийство
1 января, 2018, 18:11
По факту умышленного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской открыто уголовное производство
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области
Сейчас на месте обнаружения ее тела в селе Демидов Вышгородского района работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины полковника Дмитрия Ценова, который взял под личный контроль расследование этой смерти.
Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.
- 28 декабря 2017 года состоялось судебное заседание, на котором благодаря личной активной позиции Ноздровской мужчина, приговоренный к 7 годам лишения свободы за смертельный наезд на ее сестру, не вышел по амнистии. Молодой человек является племянником бывшего главы Вышгородского районного суда, его семья неоднократно угрожала Ноздровской.
- Ноздровская, которой было 38 лет, последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00, когда звонила своей матери.
- Активными поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры.
- 1 января около 12.00 ее обнаженное мертвое тело с царапинами нашли в реке возле Демидова.
- У нее осталась дочь Анастасия.
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