Сколько украинцев встретили Новый год в поездах. Данные "Укрзализныци"

1 января, 2018, 08:27

Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах

Об этом на своей странице в Twitter 30 декабря сообщил в .а. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также отметил, что с 31 декабря на 1 января Украиной курсировали около 100 поездов. Также 31 декабря действовал коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%.