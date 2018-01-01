Сколько украинцев встретили Новый год в поездах. Данные "Укрзализныци"
1 января, 2018, 08:27
Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах
Об этом на своей странице в Twitter 30 декабря сообщил в .а. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он также отметил, что с 31 декабря на 1 января Украиной курсировали около 100 поездов. Также 31 декабря действовал коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%.
- Напомним, 6, 7, 8, 14 и 19 января по Киевскому железнодорожному кольцу будет курсировать ретропоезд. Во время путешествия ретропоездом пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.
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