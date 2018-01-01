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С освобожденными из "Укрпочты" в Харькове заложниками работают психологи, - ОГА

С освобожденными заложниками из помещения отделения "Укрпочты" в Харькове и их родственниками работают психологи и медики

Об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - сказала она.

Светличная сообщила, что освобожденным заложникам будет оказана вся необходимая помощь. Также она отметила, что мужчина, который совершил это преступление, "будет строго отвечать за свои действия".

  • Напомним, 30 декабря неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове.
  • Мужчина заявлял о том, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
  • По разным данным, в заложники было взято от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.
  • Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападающий на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
  • Сначала злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых.
  • Впоследствии президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены. 
  • Все это время продолжались переговоры со злоумышленником, к проведению которых был привлечен его отец.
  • По словам одного из освобожденных заложников, мужчина рассказывал что у него якобы рак головного мозга.
  • Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, который захватил здание "Укрпочты" вместе с заложниками. Он получил содержание под стражей без внесения залога на 60 суток - до 27 февраля.
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