С освобожденными из "Укрпочты" в Харькове заложниками работают психологи, - ОГА

1 января, 2018, 08:45

С освобожденными заложниками из помещения отделения "Укрпочты" в Харькове и их родственниками работают психологи и медики

Об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - сказала она.

Светличная сообщила, что освобожденным заложникам будет оказана вся необходимая помощь. Также она отметила, что мужчина, который совершил это преступление, "будет строго отвечать за свои действия".