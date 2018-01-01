С 1 января в Украине снизили максимальную скорость в населенных пунктах. Объяснение для водителей

1 января, 2018, 10:31

С 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/ч

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" от 10 ноября 2017 года.

Постановлением уменьшено максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/час.

В правительстве отмечают, что это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

На сегодня в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час.

"Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - отмечают в Кабмине.

Ранее начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что ограничение скорости движения 50 км/ч с 1 января 2018 года будет установлено не на всех участках городов и поселков.

"Есть пункт 12.8 Правых дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, как, например, на проспекте Бажана или Победы в Киеве", - пояснил Белошицкий.

Читайте также: Водителей ждут серьезные изменения: Увеличены в 10 раз штрафы, временные права, скорость 50 км/ч