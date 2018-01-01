Пограничники задержали в Черном море корабль с почти 2 тыс. ящиков контрабандных сигарет
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Разоблачить нарушителей удалось благодаря взаимодействию сотрудников СБУ, Госпогранслужбы и ВМС ВСУ.
Сухогруз направлялся в Варну из Очамчири (Грузия - непризнанная Республика Абхазия). Судно остановили за 11,5 миль на траверзе населенного пункта Курортное Одесской области, после чего сопроводили в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ.
Совместная группа сотрудников Госпогранслужбы и СБУ обнаружила на борту судна 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, установлено, что в двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков.
На данный момент судно-нарушитель задержано. Продолжается проверка.
- Напомним, в Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%.
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