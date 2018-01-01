Патриарх УГКЦ поздравил украинцев с Новым годом
Об этом сказал патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в своем новогоднем поздравлении, передает пресс-служба УГКЦ.
"Пусть Господь благословит нашу Украину, наших граждан, всех тех, кто сегодня борются за наше будущее", - пожелал он.
Прежде всего, отметил он, помощи и поддержки заслуживают защитники Украины, которые сейчас противостоят российско-оккупационным силам на Донбассе.
"Особенно мои мысли несутся сегодня к тем, кто страдает на оккупированных территориях, к тем, кто в плену и еще ожидает освобождения. Мои мысли несутся к нашим воинам, которые стоят на передовой и защищают наш Новый год и ценой своей собственной жизни и здоровья дарят нам новую возможность строить наше будущее", рассказал патриарх.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе