От угарного газа во Франковске погибла семья известной поэтессы и целительницы
1 января, 2018, 19:29
Стало известно, что от угарного газа в Ивано-Франковске в доме на Сечевых Стрельцов погибла семья Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко
Русана - известный психолог, психотерапевт, поэт, нетрадиционная целительница, основательница психодраматической студии "Чарунка", пишет франковское издание Курс.
Погибли Русана Гордиенко (1978 г. р.), ее муж Сергей (1990 г. р.), сын Огнезар (2007 г. р.), дочери Ивга (2007 г. р.), Ведана (2013 г. р.), Тивер (2017 г. р.).
Семья интересовалась и возрождала старославянские традиции и целительство.
- 30 декабря в полицию поступило сообщение от жителя Ивано-Франковска о том, что он пришел вечером в гости к товарищу и обнаружил в квартире без признаков жизни хозяина квартиры, его супругу и четырех их детей.
- Предварительная причина смерти - удушение угарным газом.
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