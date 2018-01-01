От 1 января зарплата украинских учителей повышается на 25%

1 января, 2018, 18:48

С 1 января зарплата учителей растет на 25%, что в пределах образовательной субвенции предусмотрено бюджетом Украины на 2018 год

Об этом можно узнать из официально опубликованного текста главного финансового документа страны.

В общем образовательная субвенция составляет 62 152 908,7 грн. Повышение зарплаты педагогов предусматривает продвижение оплаты труда на 1 разряд в единой тарифной сетке, фиксации надбавки за престижность на уровне 20% для всех учителей и 30% для лучших учителей.

Также повышение должностных окладов педагогических работников предусмотрено принятым Верховной Радой в сентябре 2017 законом "Об образовании". В частности, согласно ст. 61, законом предусматривается, что "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат".

Кроме того, должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее чем на 10%.

Эти нормы вступают в силу с 1 января, их реализация, по закону, будет проводиться поэтапно до 2023 года, при этом предполагается "ежегодное увеличение должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц пропорционально размеру увеличения доходов Государственного бюджета Украины по сравнению с предыдущим годом ".