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Оккупанты закрывают супермаркеты в Донецке, в Алчевске не хватает хлеба

Во временно неподконтрольном украинскому правительству городе Донецк закрылся очередной супермаркет "Амстор"

Предприятие работало недалеко от цирка "Космос", пишет со ссылкой на соцсети проукраинское издание Informator, которое отслеживает события на оккупированных территориях.

"Что происходит с "Амстором"? Сегодня заехал в "Амстор" на Ленинском возле Цирка. Закрыто", - пишет дончанин в социальной сети..

Также житель Донецка опубликовал фотографии супермаркета. На фото изображены пустые торговые залы.

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В комментариях пользователи отреагировали на сообщение. По словам одного из жителей Донецка, супермаркет был закрыт около двух недель назад. Другие пользователи напомнили, что это не единственный супермаркет этой торговой сети, которые в последнее время закрыто в Донецке .

"Их вроде дней 10 назад прикрыли, как я слышал", - отмечает один из собеседников.

А в оккупированном городе Алчевске во время рождественских и новогодних праздников наблюдаются перебои с поставкой хлеба в магазины, добавляет издание.

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