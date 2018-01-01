Оккупанты закрывают супермаркеты в Донецке, в Алчевске не хватает хлеба
Предприятие работало недалеко от цирка "Космос", пишет со ссылкой на соцсети проукраинское издание Informator, которое отслеживает события на оккупированных территориях.
"Что происходит с "Амстором"? Сегодня заехал в "Амстор" на Ленинском возле Цирка. Закрыто", - пишет дончанин в социальной сети..
Также житель Донецка опубликовал фотографии супермаркета. На фото изображены пустые торговые залы.
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В комментариях пользователи отреагировали на сообщение. По словам одного из жителей Донецка, супермаркет был закрыт около двух недель назад. Другие пользователи напомнили, что это не единственный супермаркет этой торговой сети, которые в последнее время закрыто в Донецке .
"Их вроде дней 10 назад прикрыли, как я слышал", - отмечает один из собеседников.
А в оккупированном городе Алчевске во время рождественских и новогодних праздников наблюдаются перебои с поставкой хлеба в магазины, добавляет издание.
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- Напомним, российская сторона до сих пор окончательно не согласилась с размещением на Донбассе миротворческой миссии НАТО. Кремль требует, чтобы в состав ее участников не входили представители стран-членов НАТО.
- По подсчетам СМИ, в течение уходящего года на Донбассе погибло примерно 260 украинских воинов.
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