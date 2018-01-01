Новый год во Франции: 40 тыс. домов без света на побережье Атлантики, 250 сожженных автомобилей в Париже

1 января, 2018, 20:35

1 января во французской Бретани из-за урагана Кармен остались обесточенными 40 тыс. домов

Порывы ветра в регионе достигали 130 километров в час, в 45 департаментах введен оранжевый уровень опасности, сообщает RFI.

Ураган достиг западных берегов Франции в понедельник рано утром, но уже накануне поваленное ветром дерево убило мужчину в департаменте Атлантические Пиренеи.

По прогнозам метеорологов, 1 января ураган будет продвигаться на восток Франции. Скорость ветра будет усиливаться и может достигнуть 140 километров в час. Стихия затронет и парижский регион Иль-де-Франс, где скорость порывов ветра может достигнуть 90 километров в час.

Как отмечается, накануне в Париже из-за сильного ветра под угрозой оказался запуск традиционного новогоднего салюта. Порывы ветра ослабнут лишь утром следующего дня, 2 января.

Кроме того, на Новый год парижане имели дело и с массовым поджогом легковых авто, что стало уже традиционным.