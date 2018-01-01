Навальный призвал Путина не быть таким, как Янукович, и мирно отдать власть. Иначе Майдан
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Иначе развитие событий в России может получить не мирный характер и начнется аналог украинского Майдана, заявил политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, ситуация в России сейчас напоминает положение дел в Украине осенью 2013 года, когда тогдашний президент страны Виктор Янукович вопреки воле граждан отказался подписывать ассоциацию с Евросоюзом и граждане вынуждены были начать Майдан и сместить Януковича с занимаемой должности. Поэтому, если Владимир Путин не сможет позаботиться о "мирном транзите" власти, Россию ждет Майдан, не исключил он.
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Однако, он подчеркнул, что он лично против того, чтобы смена власти в стране происходила именно путем Майдана или каких-то насильственных действий. Вместе с тем он не исключает начала бессрочных акций протеста.
"Люди сами никуда не пойдут, если они почувствуют, что им не стоит идти с улицы", - добавил он.
При этом, как отметил Навальный, если Путин вскоре обеспечит "мирный транзит" власти, тогда он лично может предоставить ему политический иммунитет от уголовного и иного преследования. Но, подчеркнул он, в этом случае речь пойдет только о Путине, а не еще о ком-то из его окружения.
"Если будет гарантия мирного транзита для всех 145 млн человек, то можно дать иммунитет и Путину, но только Путину самому без всяких Медведевых и всех других", - подчеркнул он.
Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.
Верховный суд России в субботу, 30 декабря, подтвердил позицию Центризбиркома.
Политик, который является наиболее рейтинговым оппонентом Путина, призывает своих сторонников бойкотировать президентские выборы, которые должны состояться в марте 2018 года.
Навальный выпустил поздравление с новым, 2018-м, годом, в котором призвал россиян "начать новую жизнь" и заявил им, что "все зависит только от нас самих".
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