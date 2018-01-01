Накануне Нового года боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, ранен один военный

1 января, 2018, 09:00

За прошедшие сутки российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественского перемирия. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.

На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали украинских защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении в ночное время противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал украинские оборонительные укрепления возле Верхнеторецкого. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие возле Гнутового и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный госпиталь и оказали помощь.