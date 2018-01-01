Накануне Нового года боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, ранен один военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественского перемирия. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.
На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали украинских защитников в районе Станицы Луганской.
На Донецком направлении в ночное время противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал украинские оборонительные укрепления возле Верхнеторецкого. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие возле Гнутового и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный госпиталь и оказали помощь.
Читайте также
-
-
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
Читайте также
-
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату