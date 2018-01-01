На Виннитчине люди не хотят идти работать на японский завод из-за страха потерять субсидию
Об этом заявил мэр Немирова Виктор Качур, пишет Gazeta.ua.
По его словам, люди отказываются трудоустраиваться, потому что боятся потерять субсидию или другую социальную помощь.
"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", - говорит Качур.
Несмотря на это, уже обучены и готовы приступить к работе 400 человек. Все трудоустроены жители района и Винницы.
"Центр занятости должен осознать, если у них стоит на учете полтысячи безработных людей, то им надо предложить работу и они должны пойти работать. На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему не выгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь. Потом еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море", - сказал городской голова.
Завод японской компании Fujikura будет производить электропроводку для автомобилей Audi A8 и Wolkswagen Golf. На нем будут работать 2 тыс. рабочих.
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