На Виннитчине люди не хотят идти работать на японский завод из-за страха потерять субсидию

1 января, 2018, 09:21

В Немирове Винницкой области возникла проблема с набором работников на новый завод японской компании Fujikura, люди отказывают официально там работать, чтобы не потерять субсидию

Об этом заявил мэр Немирова Виктор Качур, пишет Gazeta.ua.

По его словам, люди отказываются трудоустраиваться, потому что боятся потерять субсидию или другую социальную помощь.

"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", - говорит Качур.

Несмотря на это, уже обучены и готовы приступить к работе 400 человек. Все трудоустроены жители района и Винницы.

"Центр занятости должен осознать, если у них стоит на учете полтысячи безработных людей, то им надо предложить работу и они должны пойти работать. На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему не выгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь. Потом еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море", - сказал городской голова.

Завод японской компании Fujikura будет производить электропроводку для автомобилей Audi A8 и Wolkswagen Golf. На нем будут работать 2 тыс. рабочих.