На Новый год в Брюсселе подожгли отделение полиции

1 января, 2018, 21:52

Встречу 2018 года в столице Бельгии сопровождало одно чрезвычайное происшествие

Ночью в Брюсселе была совершена попытка поджога одного из районных управлений полиции, пишет La Nouvelle Gazette.

Огонь охватил вход в отделение на улице Верден в районе Аран. Однако пожар удалось быстро потушить.

Материальные убытки оказались минимальными. Уже задержали 2-х подозреваемых в поджоге.

В целом сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе в новогоднюю ночь 37 человек. Из них 23 случая были административными задержаниями, связанными с появлением в нетрезвом состоянии в общественных местах и мелкими нарушениями порядка.