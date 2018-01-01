На Новый год в Брюсселе подожгли отделение полиции
1 января, 2018, 21:52
Встречу 2018 года в столице Бельгии сопровождало одно чрезвычайное происшествие
Ночью в Брюсселе была совершена попытка поджога одного из районных управлений полиции, пишет La Nouvelle Gazette.
Огонь охватил вход в отделение на улице Верден в районе Аран. Однако пожар удалось быстро потушить.
Материальные убытки оказались минимальными. Уже задержали 2-х подозреваемых в поджоге.
В целом сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе в новогоднюю ночь 37 человек. Из них 23 случая были административными задержаниями, связанными с появлением в нетрезвом состоянии в общественных местах и мелкими нарушениями порядка.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе