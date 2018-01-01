На Львовщине микроавтобус столкнулся с автопоездом, 9 человек травмированы
1 января, 2018, 14:39
1 января на Львовщине столкнулись микроавтобус и автопоезд, есть пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
ДТП случилось утром на автодороге Киев-Чоп.
Как предварительно установили правоохранители, 28-летний водитель Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров были доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики.
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