На Львовщине микроавтобус столкнулся с автопоездом, 9 человек травмированы

1 января, 2018, 14:39

1 января на Львовщине столкнулись микроавтобус и автопоезд, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

ДТП случилось утром на автодороге Киев-Чоп.

Как предварительно установили правоохранители, 28-летний водитель Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров были доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики.