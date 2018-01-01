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На Львовщине микроавтобус столкнулся с автопоездом, 9 человек травмированы

1 января на Львовщине столкнулись микроавтобус и автопоезд, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

ДТП случилось утром на автодороге Киев-Чоп.

Как предварительно установили правоохранители, 28-летний водитель Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров были доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики.

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