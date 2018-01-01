Минюст Польши по примеру США выложил в свободный доступ личные данные всех педофилов

1 января, 2018, 18:35

В Польше с 1 января официально открыт реестр 768 опасных сексуальных преступников, в частности рецидивистов и педофилов

Об этом информирует официальный сайт Министерство юстиции Республики Польша.

“Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимности преступников. Закон имеет обязанность защищать ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен считаться с очень суровыми последствиями: не только многолетним приговором, но и потерей анонимности”, - заявил по этому поводу министр юстиции Польши Збигнев Зьобро.

Он отметил, что именно поэтому в Уголовном кодексе будут предусмотрены более серьезные наказания за такого рода преступления.

“После выхода из тюрьмы преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом”, - подчеркнул Зьобро.

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Министр добавил, что такие реестры являются публичными во многих странах мира, в частности в США.

В открытой части реестра есть данные (имя и фамилия, фотография, год рождения и место проживания) лиц, которые изнасиловали детей до 15 лет, и особо опасных сексуальных преступников. В реестр также попали рецидивисты, которые совершили преступления в отношению несовершеннолетних (до 18 лет).

Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой есть подробные данные о 2614 человек. Кроме преступников из общего реестра, в нем оказались данные о лицах, которые совершили сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, но по которым суды не приняли решения о размещении данных о них в открытый доступ. Также в этот перечень попали лица, которые хранили и распространяли детскую порнографию.

Закрытый реестр доступен для полиции, судов, прокуратур, а также руководителей школ и летних лагерей для отдыха детей.