ФСБ схватила на въезде в Крым украинца, который по просьбе приятеля вез 20 ампул редких лекарств

1 января, 2018, 23:20

Пограничное управление ФСБ РФ не пустило в Крым гражданина Украины, который пытался перевезти лекарства "Налбуфин"

Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа, которая при этом ссылается на российские правительственные СМИ.

По сведениям, предоставленным оккупантами, мужчина направлялся в Крым в ночь на 1 января через пункт пропуска "Джанкой", перевозя лекарства по просьбе товарища.

"Во время досмотра автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепра, пограничники и таможенники обнаружили 20 ампул "Налбуфина" - по 10 мг каждая. Они находились в личных вещах иностранца", - отметили в ФСБ.

Россияне утверждают, что "Налбуфин является опиоидным анальгетиком и по своей химической структуре близок к морфину и включен в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России".

Сообщается, что российские пограничники передали лекарства в экспертно-криминалистический центр МВД России во временно оккупированном Крыму, после чего будет решаться вопрос привлечения украинца к ответственности".