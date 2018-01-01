ФСБ схватила на въезде в Крым украинца, который по просьбе приятеля вез 20 ампул редких лекарств
Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа, которая при этом ссылается на российские правительственные СМИ.
По сведениям, предоставленным оккупантами, мужчина направлялся в Крым в ночь на 1 января через пункт пропуска "Джанкой", перевозя лекарства по просьбе товарища.
"Во время досмотра автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепра, пограничники и таможенники обнаружили 20 ампул "Налбуфина" - по 10 мг каждая. Они находились в личных вещах иностранца", - отметили в ФСБ.
Россияне утверждают, что "Налбуфин является опиоидным анальгетиком и по своей химической структуре близок к морфину и включен в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России".
Сообщается, что российские пограничники передали лекарства в экспертно-криминалистический центр МВД России во временно оккупированном Крыму, после чего будет решаться вопрос привлечения украинца к ответственности".
- Указанное химическое соединение не включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 г. № 770.
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