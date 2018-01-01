Болгария начала председательство в Совете Евросоюза. Почему это называют вызовом?

1 января, 2018, 11:00

С 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза

Об этом говорится на сайте болгарского председательства.

Среди важных задач председательства Болгария определила безопасность, стабильность и солидарность.

"Безопасная Европа, потому что миграционный кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы. Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что ЕС заботится о своем процветании и благополучии. Солидарная Европа, потому что все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - отмечают в болгарском председательстве.

DW пишет, что Болгария, которая до сих пор имеет серьезные проблемы с независимостью судов, свободой СМИ и коррупцией, должна отстаивать единство ЕС в кризисные времена Brexit и массовой миграции.

В СМИ отмечают, что для Болгарии президентство в Совете Евросоюза достаточно большой вызов. Переговоры о Brexit, продолжение непростой дискуссии о совместной политике ЕС в вопросах беженцев и миграции, подготовка сметы Евросоюза на период с 2020 года - это лишь три трудные задачи, которые стоят перед Софией.