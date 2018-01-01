2018 год может стать годом самого худшего гуманитарного кризиса со времен Второй мировой войны

1 января, 2018, 09:40

2018 год может стать годом гуманитарного кризиса такого уровня, который человечество испытывало после окончания Второй мировой войны

Так прогнозирует министр по международному развитию Великобритании Пенни Мордонт, передает The Telegraph.

"2018 год может стать одним из худших гуманитарных кризисов после окончания Второй мировой войны", - подчеркнула Мордонт.

При этом она отметила, что 2017 год был годом болезненных гуманитарных кризисов, но 2018-й может стать еще хуже.

Министр по международному развитию Великобритании объявила о дополнительном пакете поддержки на сумму 21 млн фунтов стерлингов агентствам ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации во всем мире.

Наибольшую озабоченность ведомства вызвали голод и конфликты в Йемене, Южном Судане и Бирме.

В начале 2017 года ООН заявила, что мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года, когда более чем 20 миллионов людей в четырех странах страдают от голода.

Мордонт отмечает, что в следующем году ситуация "может быть еще хуже".