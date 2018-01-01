2017 год испортили войны, ложь и несправедливость, - Папа Римский

1 января, 2018, 11:20

Папа Римский Франциск считает, что 2017 год в мире в разный способ испортили войны, ложь и несправедливость

Об этом он сказал в проповеди 31 декабря 2017 года в базилике Святого Петра в Ватикане, передает "Радио Свобода".

"Время 2017 года, данный нам Богом целым и здоровым, мы, люди, разными способами испортили делами смерти, ложью и несправедливостью. Войны является очевидным знаком этой абсурдной и рецидивной гордости. Но этим также все малые и большие приступы на жизнь, на истину, на братство, вызывают различные формы общечеловеческой, общественной и экологической деградации. И за все это мы хотим и должны перед Богом, ближними и созданиям, взять на себя ответственность", - сказал понтифик.

Во время проповеди Папа поблагодарил родителям и педагогам, которые "формируют детей и подростков с чувством гражданской ответственности и этики".